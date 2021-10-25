Ужасная ДТП в Херсонской области: врачи пытаются спасти двух уцелевших ребят, четверо — погибли

Ужасная ДТП в Херсонской области: врачи пытаются спасти двух уцелевших ребят, четверо — погибли

Авто влетело в дерево.

При жизни двух 17-летних ребят, которым удалось выжить в жуткой аварии в Херсонской области, сейчас борются врачи.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 25 октября.

Внедорожник, за рулем которого был 15-летний подросток, слетел с дороги и врезался в дерево. Удар был такой силы, что машину разорвало на куски.

На месте погибли четверо ребят: сам водитель, а также трое его пассажиров — 15, 20 и 21 лет Еще двух 17-летних пассажиров с травмами госпитализированы.

Новости Украины: за жизнь двух 17-летних парней, которым удалось выжить в аварии, сейчас борются врачи

Как повидомлялялося на дороге "Слободка-Кульчиивецька — Врублевцы" близ села Баговица Каменец-Подольского района Хмельницкой области произошла смертельная ДТП. Авто переехало 17-летнего парня.

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