Ужасная ночь в Одессе, "холодная остановка" на ЗАЭС и отставка Джонсона: главные новости ночи 10 июня

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 10 июня 2023:
- Одесса ночью подверглась ужасной атаке захватчиков: все подробности Читать далее –>
- Последний энергоблок ЗАЭС переводят в состояние "холодной остановки" – Энергоатом Читать далее –>
- У Зеленского жестко ответили на реакцию ООН по подрыву Каховской ГЭС Читать далее –>
- Взрывы раздались в Крыму – СМИ Читать далее –>
- Джонсон уходит в отставку с должности депутата британского парламента Читать далее –>
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