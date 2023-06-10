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Ужасная ночь в Одессе, "холодная остановка" на ЗАЭС и отставка Джонсона: главные новости ночи 10 июня

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
2300
Время на прочтение
1 мин
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Ужасная ночь в Одессе, "холодная остановка" на ЗАЭС и отставка Джонсона: главные новости ночи 10 июня

Захватчики атаковали Одесскую область 10 июня / Фото: Facebook/Оперативное командование "Юг"

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 10 июня 2023:

  • Одесса ночью подверглась ужасной атаке захватчиков: все подробности Читать далее –>
  • Последний энергоблок ЗАЭС переводят в состояние "холодной остановки" – Энергоатом Читать далее –>
  • У Зеленского жестко ответили на реакцию ООН по подрыву Каховской ГЭС Читать далее –>
  • Взрывы раздались в Крыму – СМИ Читать далее –>
  • Джонсон уходит в отставку с должности депутата британского парламента Читать далее –>

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Просмотры
2300
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