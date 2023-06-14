Ужасная ракетная атака Одессы и программа помощи от МАГАТЭ: главные новости ночи 14 июня

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Главные новости ночи 14 июня 2023:
- Россияне атаковали Одессу ракетами: есть погибшие, пострадавшие и разрушения Читать далее –>
- Последствия взрыва ГЭС: Гросси представил программу помощи Украине от МАГАТЭ Читать далее –>
- Люксембург признал Голодомор геноцидом украинского народа Читать далее –>
- Суд отпустил Трампа после заседания касательно хранения секретных документов Читать далее –>
- В ракетах, ударивших по Кривому Рогу, были детали из стран-союзников Украины — Зеленский сообщил о списке государств Читать далее –>
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