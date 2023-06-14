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Ужасная ракетная атака Одессы и программа помощи от МАГАТЭ: главные новости ночи 14 июня

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
1529
Время на прочтение
1 мин
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Ужасная ракетная атака Одессы и программа помощи от МАГАТЭ: главные новости ночи 14 июня

Оккупанты ночью обстреляли Одессу

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 14 июня 2023:

  • Россияне атаковали Одессу ракетами: есть погибшие, пострадавшие и разрушения Читать далее –>
  • Последствия взрыва ГЭС: Гросси представил программу помощи Украине от МАГАТЭ Читать далее –>
  • Люксембург признал Голодомор геноцидом украинского народа Читать далее –>
  • Суд отпустил Трампа после заседания касательно хранения секретных документов Читать далее –>
  • В ракетах, ударивших по Кривому Рогу, были детали из стран-союзников Украины — Зеленский сообщил о списке государств Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
1529
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