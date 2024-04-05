"Ужасная тактика": США отреагировали на обстрел Запорожья

Россия продолжает использовать тактику двойного удара, чтобы убивать спасателей.
Госпожа посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк отреагировала на обстрел Запорожья российскими захватчиками, в результате которого погибли три человека и еще десятки получили ранения.
Об этом она написала у себя на странице X.
Она отметила, что россияне используют ужасную тактику, которая имеет целью убить прибывших на место происшествия журналистов и спасателей.
"Сегодня Россия атаковала Запорожье, убив трех человек ракетными ударами с интервалом в 40 минут — ужасная тактика, которая, очевидно, преследовала цель убить работников экстренных служб и журналистов на месте происшествия", — отметила она.
Кроме того, госпожа подчеркнула, что российский режим должен быть привлечен к ответственности за свои преступления против украинского гражданского населения.
Напомним, ранее сообщалось, что захватчики убили двух жителей Запорожья.
Кроме того, мы ранее информировали, что российские захватчики обстреляли жилые дома в Покровске.
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