"Ужасная тактика": США отреагировали на обстрел Запорожья

Госпожа посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк отреагировала на обстрел Запорожья российскими захватчиками, в результате которого погибли три человека и еще десятки получили ранения.

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Об этом она написала у себя на странице X.

Она отметила, что россияне используют ужасную тактику, которая имеет целью убить прибывших на место происшествия журналистов и спасателей.

"Сегодня Россия атаковала Запорожье, убив трех человек ракетными ударами с интервалом в 40 минут — ужасная тактика, которая, очевидно, преследовала цель убить работников экстренных служб и журналистов на месте происшествия", — отметила она.

Кроме того, госпожа подчеркнула, что российский режим должен быть привлечен к ответственности за свои преступления против украинского гражданского населения.

Напомним, ранее сообщалось, что захватчики убили двух жителей Запорожья.

Кроме того, мы ранее информировали, что российские захватчики обстреляли жилые дома в Покровске.

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