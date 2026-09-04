Ужасная трагедия на Закарпатье: 18-летний парень снял на телефон расправу над собственной матерью

Полиция задержала парня, подозреваемого в убийстве матери / © Прокуратура Закарпатской области

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Страшная семейная драма разыгралась на Закарпатье в пятницу, 4 сентября, когда в одном из жилых домов была жестоко убита женщина. По подозрению в совершении этого жуткого преступления правоохранители задержали 18-летнего сына погибшей.

Об этом сообщила Ужгородская окружная прокуратура.

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Детали ночной расправы

Следователи тщательно выясняют все жуткие обстоятельства ночной трагедии и мотивы нападающего. По предварительным данным следствия, нападение на женщину произошло около трех часов ночи, когда она спала в собственной постели. Сначала парень нанес матери несколько ножевых ранений, однако во время сопротивления в орудие преступления сломалась рукоятка.

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Не остановившись, преступник пошел в кухню и взял другой нож. Вернувшись, он нанес матери еще несколько ножевых ударов, от которых она скончалась. Страшную правду утром открыл другой сын погибшей, которому брат-близнец сам признался в содеянном, после чего сразу вызвал полицию.

Правоохранители уже изъяли из дома орудие преступления, мобильные телефоны обоих братьев и другие важные доказательства. Самым главным шоком для следователей стало то, что на телефоне задержанного была обнаружена видеозапись самого момента убийства.

Расследование мотивов и правовая квалификация

На месте происшествия продолжают работать следователи, криминалисты и прокуроры, которые назначили ряд необходимых экспертиз. Специалисты должны полностью воспроизвести хронологию событий в ту ночь и проверить все возможные версии семейного конфликта.

Действия молодого человека квалифицированы по статье об умышленном убийстве, он задержан в процессуальном порядке. Вскоре суд решит вопрос официального уведомления ему о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Напомним, в Закарпатье произошло масштабное ДТП. Пассажирский автобус перевернулся после столкновения с грузовиком.

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