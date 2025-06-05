В Прилуках от удара беспилотника погибла семья начальника ГСЧС / © Управление ДСНС в Черниговской области

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В Прилуках вражеский беспилотник попал в здание начальника местной пожарной части. Погибла его семья: жена, дочь — патрульная полицейская — и ее годовалый сын.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в Telegram.

Спасатели этой страшной ночью вместе с пожарно-спасательной командой находились на местах ликвидации последствий ударов врага.

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«Мои соболезнования невосполнимой потере. Убийства и страдания гражданских — это стиль жестокой России, для которой человеческие жизни не имеют никакой ценности», — отметил он.

Всего в Прилуках погибли пять человек, еще шестеро ранены.

В Прилуках от удара беспилотника погибла семья начальника ГСЧС / © Управление ДСНС в Черниговской области

В Прилуках от удара беспилотника погибла семья начальника ГСЧС / © Управление ДСНС в Черниговской области

В Прилуках от удара беспилотника погибла семья начальника ГСЧС / © Управление ДСНС в Черниговской области

Пострадали гражданские этой ночью также в Харькове. Там на двух локациях враг ударил беспилотниками по жилым кварталам. 18 людей травмированы, среди них четверо детей.

«Россия сознательно бьет по гражданским. Целит по домам, где дети должны спать, а не гибнуть. Это военное преступление. И за каждую убитую жизнь будет ответственность. На поле сражения. В интернациональных судах. На страницах истории», — резюмировал Клименко.

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В ночь на среду, 5 июня, российские оккупанты атаковали город Прилуки на Черниговщине ударными дронами. В результате взрывов произошли пожары в жилых районах, есть жертвы и раненые.