Ужасная трагедия: в Волынской области нашли тело 13-летнего ребенка (фото)

Спасатели подняли на поверхность тело мальчика.
Вблизи с. Заречье Волынской области в реке Луга в среду, 12 января, нашли тело ребенка в возрасте 12-14 лет.
Об этом сообщили в ГСЧС Волынской области.
"Ужасная трагедия произошла во Владимир-Волынском районе Волыни: на реке Луга близ с. Заречье обнаружено тело мальчика в возрасте 12-14 лет", — сообщили спасатели.
Спасатели подняли на поверхность тело мальчика. В настоящее время обстоятельства происшествия устанавливаются.
В Нацполиции Волынской области подтвердили смерть ребенка. По предварительным данным, погибший – это 13-летний житель села Заречье. На месте происшествия работают правоохранители.
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