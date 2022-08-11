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Ужасное ДТП на Днепропетровщине: авто на бешеной скорости влетело в отбойник

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Ужасное ДТП на Днепропетровщине: авто на бешеной скорости влетело в отбойник

ГСЧС в Днепропетровской области

В Синельниковском районе Днепропетровской области произошло смертельное ДТП.

Легковушка на бешеной скорости влетел в отбойник. В результате погибли все находившиеся в салоне авто.

Об этом сообщает ГСЧС в Днепропетровской области.

ДТП произошло вчера вечером, 10 августа, на автодороге М-04 "Знаменка-Луганск-Изварино", недалеко от села Бажаны Николаевской сельской территориальной громады Синельниковского района.

Автомобиль Chevrolet Epica столкнулся с дорожным отбойником. В салоне легковушки находились трое мужчин. От полученных травм они погибли на месте происшествия.

ГСЧС в Днепропетровской области / ©
ГСЧС в Днепропетровской области

"Чрезвычайники деблокировали тела погибших с изуродованного автомобиля, после чего смыли остатки разлитого горюче-смазочного вещества с проезжей части. К ликвидации последствий происшествия привлечены 13 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники ГСЧС", — говорится в сообщении.

ГСЧС в Днепропетровской области / ©
ГСЧС в Днепропетровской области

На месте работала полиция.

Напомним, в воскресенье, 7 августа, около 10:00 в Тернопольской области произошла смертельная авария. В ДТП погибли 23-летний молодой человек и 19-летняя девушка.

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