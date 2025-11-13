Ужасное ДТП на Херсонщине: автомобиль разорвало от удара, трое погибших

На месте аварии

В Херсонской области произошло смертельное ДТП — один из водителей выехал на встречную полосу.

Об этом сообщили в полиции региона.

«28-летний житель Белоусового, управляя автомобилем „ВАЗ-2101“, во время движения был рассеян, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате столкнулся с автомобилем Audi A6, который двигался во встречном направлении в пределах своей полосы», — говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель «ВАЗ», его 20-летний односельчанин и 19-летняя жительница Малой Александровки, находившиеся в транспортном средстве, погибли на месте аварии.

35-летний водитель Audi доставлен в больницу.

По факту ДТП открыто производство по ч. 3 ст. 286 «Нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшие гибель нескольких человек» Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

