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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Ужасное ДТП на Кировоградщине: ошибка водителя обернулась смертями (фото)

Водитель легковушки устроил смертельную аварию на трассе.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Ужасное ДТП на Кировоградщине: ошибка водителя обернулась смертями (фото)

В Кировоградской области произошло смертельное ДТП — водитель легковушки выехал на встречную полосу. В результате погиб он и его пассажирка.

Об этом сообщили в полиции.

«65-летний водитель автомобиля Skoda Octavia, двигаясь со стороны Знаменки в направлении Александрии, во время обгона выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовиком MAN с полуприцепом. После столкновения грузовик совершил наезд на автомобиль ЗИЛ, припаркованный на обочине», — говорится в сообщении.

В результате аварии водитель легковушки и его 39-летняя пассажирка погибли на месте происшествия. 13-летнюю пассажирку этого же автомобиля с телесными повреждениями доставили в больницу.

На месте аварии

На месте аварии

Полицейские устанавливают все причины и обстоятельства ДТП.

Напомним, во Львовской области мужчины переехали KIA Sportage и Peugeot 508 — от полученных травм он скончался на месте.



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