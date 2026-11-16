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Ужасное ДТП на Кировоградщине: ошибка водителя обернулась смертями (фото)
Водитель легковушки устроил смертельную аварию на трассе.
В Кировоградской области произошло смертельное ДТП — водитель легковушки выехал на встречную полосу. В результате погиб он и его пассажирка.
Об этом сообщили в полиции.
«65-летний водитель автомобиля Skoda Octavia, двигаясь со стороны Знаменки в направлении Александрии, во время обгона выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовиком MAN с полуприцепом. После столкновения грузовик совершил наезд на автомобиль ЗИЛ, припаркованный на обочине», — говорится в сообщении.
В результате аварии водитель легковушки и его 39-летняя пассажирка погибли на месте происшествия. 13-летнюю пассажирку этого же автомобиля с телесными повреждениями доставили в больницу.
Полицейские устанавливают все причины и обстоятельства ДТП.
Напомним, во Львовской области мужчины переехали KIA Sportage и Peugeot 508 — от полученных травм он скончался на месте.