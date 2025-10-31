- Дата публикации
Ужасное ДТП на Львовщине: погибли четверо военных
Один из водителей не справился с управлением, что и стало причиной смертельной аварии.
Во Львовской области произошло ДТП — из-за столкновения с грузовиком погибли четверо военных.
Об этом сообщили в ДБР.
«Водитель автомобиля Nissan с военными номерными знаками не справился с управлением на повороте. Автомобиль выехал за пределы проезжей части и врезался в грузовик, который на тот момент стоял неподвижно. В результате столкновения погибли водитель и двое пассажиров автомобиля Nissan, а также пассажир грузовика — также военный, который именно выходил из кабины транспортного средства», — говорится в сообщении.
По этому факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 415 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил вождения или эксплуатации машин, повлекшее гибель нескольких человек).
Напомним, возле Одессы произошло ДТП на блокпоста, где погибли военные.