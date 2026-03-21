ТСН в социальных сетях

Ужасное ДТП на Львовщине: разбитый автомобиль и двое погибших пассажиров

Водитель автомобиля не справился с управлением, что и послужило причиной смертельной аварии.

На месте аварии

На месте аварии

На автодороге «Львов-Шегини» в селе Волица Яворивского района произошло ДТП — погибли два человека. Причина — водитель не справился с управлением.

Об этом сообщили в полиции.

Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля Mercedes-Benz, 25-летний житель Яворивского района, не справился с управлением и съехал в кювет, после чего транспортное средство отбросило на противоположную сторону дороги. После этого он совершил наезд на двух пешеходов.

«От полученных в результате ДТП травм пожилые пешеходы погибли на месте происшествия. Водитель и 24-летняя пассажирка автомобиля получили телесные повреждения и были госпитализированы», — говорится в сообщении.

По этому факту следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта полиции Львовщины открыли уголовное производство по ч.3 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Ивано-Франковской области водитель сбил двух сестер. Одна девушка погибла на месте, другая с травмами госпитализирована в больницу.

