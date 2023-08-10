Ужасное ДТП на Николаевщине со "скорой": есть трое погибших (фото)

В Николаевской области произошла страшная авария. Оба водителя погибли.

Сегодня, 10 августа, недалеко от села Михайловка Новоодесской общины произошло ДТП с участием легковушки Volkswagen Jetta и автомобиля скорой медицинской помощи Peugeot Partner.

Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в Николаевской области.

В результате столкновения транспортных средств погибли оба водителя и пассажир-медработник из спецавтомобиля.

Смертельное ДТП в Николаевской области 10 августа / Фото: ГУ Нацполиции в Николаевской области

Следователи квалифицировали событие по признакам ч. 3 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими гибель нескольких человек".

Смертельное ДТП в Николаевской области 10 августа / Фото: ГУ Нацполиции в Николаевской области

На месте происшествия работают правоохранители, спасатели и медики. Устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.

Напомним, в Закарпатье ранее также произошло смертельное ДТП. Там 24-летний водитель автомобиля Mercedes Benz сбил 33-летнюю женщину с ребенком, которые шли по обочине. После этого мужчина столкнулся с стоящим на обочине автомобилем.

Читайте также: