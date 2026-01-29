- Дата публикации
Ужасное ДТП на трассе Киев-Одесса: что известно о погибших и травмированных
В Обуховском районе Киевской области произошло масштабное ДТП с участием легкового авто и маршрутного такси. В результате аварии погибли два человека, еще десять получили травмы.
Вблизи села Мытница на автодороге Киев-Одесса произошло жуткое ДТП . На место происшествия оперативно выехали спасатели. К сожалению, два человека погибли, еще 10 — травмированы.
Об этом сообщает ГСЧС Киевщины .
Подробности
Служба установила, что столкновение произошло при участии легкового автомобиля Hyundai Sonata и маршрутного такси.
«Спасатели деблокировали двух погибших 2004 и 2007 годов рождения из легковесного автомобиля», — говорится в сообщении.
Еще 10 человек, находившихся в маршрутке, получили травмы разной степени тяжести. Все пострадавшие были переданы работникам экстренной медицинской помощи для дальнейшей госпитализации и обследования.
Обстоятельства и причины аварии выясняются правоохранителями.
