Украина
482
1 мин

Ужасное ДТП на трассе Киев-Одесса: что известно о погибших и травмированных

В Обуховском районе Киевской области произошло масштабное ДТП с участием легкового авто и маршрутного такси. В результате аварии погибли два человека, еще десять получили травмы.

Катерина Сердюк
ДТП

ДТП

Вблизи села Мытница на автодороге Киев-Одесса произошло жуткое ДТП . На место происшествия оперативно выехали спасатели. К сожалению, два человека погибли, еще 10 — травмированы.

Об этом сообщает ГСЧС Киевщины .

ДТП

ДТП

Подробности

Служба установила, что столкновение произошло при участии легкового автомобиля Hyundai Sonata и маршрутного такси.

«Спасатели деблокировали двух погибших 2004 и 2007 годов рождения из легковесного автомобиля», — говорится в сообщении.

Еще 10 человек, находившихся в маршрутке, получили травмы разной степени тяжести. Все пострадавшие были переданы работникам экстренной медицинской помощи для дальнейшей госпитализации и обследования.

Обстоятельства и причины аварии выясняются правоохранителями.

Ранее мы писали, что в Киеве столкнулось 5 автомобилей . Информации о пострадавших не было.

Напомним, в Киевской области маршрутка вызвала ДТП, выехав на встречную полосу . Столкновение произошло с автомобилями Jeep и Volkswagen. Один человек погиб, еще 13 пострадали.

482
