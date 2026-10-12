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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Ужасное ДТП на Закарпатье: погиб водитель и двое несовершеннолетних ( фото)

По данным полиции, водитель не справился с управлением и врезался в дерево.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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На месте аварии

На месте аварии

На Закарпатье произошло смертельное ДТП погибли три человека, среди них — несовершеннолетние.

Об этом сообщили в полиции.

По предварительной информации, в селе Черник автомобиль съехал с дороги и столкнулся с деревом.

«Правоохранители установили, что 27-летний водитель автомобиля Chevrolet Lacetti двигался со стороны города Свалява в направлении села Стройное. За пределами населенного пункта водитель не справился с управлением, съехал с асфальтобетонного покрытия дороги справа по направлению движения и въехал в дерево», — говорится в сообщении ведомства.

На месте аварии

На месте аварии

В результате водитель и двое пассажиров в возрасте 15 и 17 лет погибли на месте происшествия. Еще одного 17-летнего пассажира медики доставили в больницу, где он находится в реанимационном отделении.

По факту аварии следователи ГУНП в Закарпатской области внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Житомирской области водитель наехала на двух пешеходов, которые пересекали проезжую часть с мотоциклом в руках.

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