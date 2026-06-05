Ужасное ДТП произошло на Прикарпатье: авто слетело в пропасть, есть погибшие

ДТП в Прикарпатье

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В Калушском районе Ивано-Франковской области произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли трое мужчин. Автомобиль слетел с трассы и упал в обрыв. По факту смертельной автокатастрофы начато уголовное производство.

Об этом сообщили в полиции Ивано-Франковской области.

Трагедия произошла 4 июня около 09:45 на автодороге Р-21 сообщением «Долина — Хуст», за пределами села Вышкив Выгодской территориальной громады. На место инцидента выезжали следственно-оперативная группа, детективы следственного управления и криминалист.

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По предварительным данным стражей порядка, 48-летний местный житель за рулем автомобиля Volkswagen Passat на закругленном участке дороги потерял контроль над транспортным средством. Машина выехала за пределы проезжей части слева и упала в обрыв.

В результате падения водитель и двое его пассажиров, которые родились в 1991 и 1997 годах, получили несовместимые с жизнью травмы. Все трое мужчин скончались на месте происшествия до приезда медиков.

ДТП на Прикарпатье

Следователи полиции квалифицировали инцидент по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек). В настоящее время продолжается досудебное расследование по установлению всех окончательных обстоятельств ДТП.

ДТП на Прикарпатье

«Водителям необходимо выбирать безопасную скорость, учитывать дорожную обстановку, соблюдать дистанцию и быть максимально внимательными за рулем. Помните: пренебрежение правилами безопасности может привести к трагическим последствиям», — отметили в полиции.

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ДТП на Прикарпатье

Напомним, в Киеве днем 5 июня произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие: легковой автомобиль на скорости слетел с проезжей части и влетел в подземный пешеходный переход. По предварительным данным, в результате аварии погибли четыре человека.

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