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Ужасное ДТП с военным КАМАЗом в Крыму: что известно о погибших

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Ужасное ДТП с военным КАМАЗом в Крыму: что известно о погибших

ДТП / Ілюстративне фото з відкритих джерел

Среди погибших – трое детей.

Во временно оккупированном Крыму произошла жуткая авария с участием военного КАМАЗа Она унесла жизни 5 человек.

Об этом сообщает телеграмм-канал "BAZA".

Подробности

Ужасное дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе Красноперекопск-Симферополь недалеко от села Ишунь. Речь идет о лобовом столкновении грузовика с легковым автомобилем Hyundai. В результате аварии погибли трое детей и две женщины.

"В легковушке находилась 39-летняя учительница красноперекопской школы номер 5 Виктория Л. с тремя своими детьми (девушки в возрасте 3, 6 и 8 лет), а также ее 20-летняя знакомая, педагог местного центра детского и юношеского творчества Евгения С. Все они погибли до приезда врачей скорой помощи", – говорится в сообщении.

Предварительно, водитель КАМАЗа был трезв. Материалы переданы военному следственному отделу.

Ранее в Дрогобыче во Львовской области произошла смертельная ДТП. В результате столкновения легкового автомобиля с деревом погиб пассажир, водитель госпитализирован.

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Дата публикации
Просмотры
612
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