Ужасное ДТП в Черкассах: троллейбус наехал на пешеходов — 14 человек ранены (фото, видео)

В Черкассах 8 мая произошла дорожно-транспортная авария. Там троллейбус не пропустил автомобиль Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), ударился, перевернул авто и сам проехал пол квартала по тротуару.

Об этом рассказали в полиции Черкасской области.

ДТП произошло на перекрестке бульвара Шевченко и улицы Небесной Сотни. На месте работают правоохранители, устанавливающие возможные причины аварии.

Момент ужасной аварии попал на камеру, передаёт Телеграмм-канал "ТРУХА Черкассы".

По сообщению "Общественное. Черкассы" со ссылкой на показания очевидцев аварии, троллейбус не затормозил и в результате столкновения выехал на тротуар, проехав по нему почти квартал. На своем пути он снес дорожные знаки и повредил светофор.

Сейчас известно о 14 пострадавших, среди них — 3 ребенка и 4 работника ГСЧС. Их жизни ничего не угрожает.

ДТП в Черкассах Фото: Труха Черкассы

По информации очевидцев аварии, водителю стало плохо.

"Он врезался в пожарную машину, нас всех подбросило, через несколько секунд начало трясти, мы на тротуар выехали, и так метров 50-100 проехали, троллейбус остановился, дверь открылась. Через минуты 2 было уже 5 карет скорой, есть несколько пострадавших, у одной бабушке кровь со лба шла, водителя прижало в сиденье, его вытаскивали 3 человека, кажется все живые", — говорят пассажиры.

Напомним, в Киевской области легковушка протаранила грузовик 8 мая. Авария произошла возле села Святопетровское. Автомобиль на скорости протаранил грузовик. Погибли водитель и двое пассажиров легковушки.

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