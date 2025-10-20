- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 569
- Время на прочтение
- 1 мин
Ужасное ДТП в Черкасской области: двое погибших, фото
На трассе не разминулись два автомобиля. Погибли водитель и пассажирка легковушки.
На трассе Канев — Кременчуг произошло смертельное ДТП — столкнулись два автомобиля.
Об этом сообщили в полиции Черкасской области.
«Водитель автомобиля „ЗАЗ Славута“ на нерегулируемом перекрестке не предпочел в движении и столкнулся с автомобилем „Ford Focus“. В результате аварии 73-летняя пассажирка авто „ЗАЗ Славута“ погибла на месте. 75-летний водитель от полученных травм скончался в больнице», — говорится в сообщении ведомства.
По факту ДТП, повлекшего гибель нескольких человек, возбуждено уголовное производство. Продолжаются следственные действия.
Напомним, в Одессе водитель автомобиля сбил супругов, которые переходили дорогу. Мужчина скончался на месте от полученных травм, а женщину доставили в больницу.