Ужасное ДТП в Черкасской области: двое погибших, фото

На месте ДТП

Реклама

На трассе Канев — Кременчуг произошло смертельное ДТП — столкнулись два автомобиля.

Об этом сообщили в полиции Черкасской области.

«Водитель автомобиля „ЗАЗ Славута“ на нерегулируемом перекрестке не предпочел в движении и столкнулся с автомобилем „Ford Focus“. В результате аварии 73-летняя пассажирка авто „ЗАЗ Славута“ погибла на месте. 75-летний водитель от полученных травм скончался в больнице», — говорится в сообщении ведомства.

Реклама

В ДТП погибли два человека

По факту ДТП, повлекшего гибель нескольких человек, возбуждено уголовное производство. Продолжаются следственные действия.

Напомним, в Одессе водитель автомобиля сбил супругов, которые переходили дорогу. Мужчина скончался на месте от полученных травм, а женщину доставили в больницу.