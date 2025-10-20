ТСН в социальных сетях

569
1 мин

Ужасное ДТП в Черкасской области: двое погибших, фото

На трассе не разминулись два автомобиля. Погибли водитель и пассажирка легковушки.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
На месте ДТП

На месте ДТП

На трассе Канев — Кременчуг произошло смертельное ДТП — столкнулись два автомобиля.

Об этом сообщили в полиции Черкасской области.

«Водитель автомобиля „ЗАЗ Славута“ на нерегулируемом перекрестке не предпочел в движении и столкнулся с автомобилем „Ford Focus“. В результате аварии 73-летняя пассажирка авто „ЗАЗ Славута“ погибла на месте. 75-летний водитель от полученных травм скончался в больнице», — говорится в сообщении ведомства.

В ДТП погибли два человека

В ДТП погибли два человека

По факту ДТП, повлекшего гибель нескольких человек, возбуждено уголовное производство. Продолжаются следственные действия.

