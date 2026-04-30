Ужасное ДТП в Черкасской области: людей разбросало на дороге

ДТП в Черкасской области / © Национальная полиция Черкасской области

В Черкасской области в четверг, 30 апреля, произошло ужасное смертельное ДТП. В результате столкновения двух автомобилей люди, которые в них находились, вылетели на дорогу. Есть погибшие.

Об этом сообщают очевидцы, публикуя видео и фото с места аварии в местных Telegram-каналах.

«Людей после столкновения разбросало по дороге, у них серьезные травмы, вероятно, есть погибшие. На месте уже работают спасатели и медики», — пишут в соцсетях.

По словам очевидцев, сразу после аварии погибли три человека, еще один скончался после прибытия медиков.

В полиции Черкасской области сообщили, что информация о пострадавших сейчас уточняется.

«Полицейские устанавливают обстоятельства и причины аварии. Движение транспорта может быть затруднено», — говорится в сообщении.

В полиции добавили, что столкновение двух автомобилей произошло в селе Княжа на Звенигородщине.

