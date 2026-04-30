- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 597
- Время на прочтение
- 1 мин
Ужасное ДТП в Черкасской области: людей разбросало на дороге
Столкновение двух автомобилей произошло в селе Княжа на Звенигородщине. Информация о погибших уточняется.
В Черкасской области в четверг, 30 апреля, произошло ужасное смертельное ДТП. В результате столкновения двух автомобилей люди, которые в них находились, вылетели на дорогу. Есть погибшие.
Об этом сообщают очевидцы, публикуя видео и фото с места аварии в местных Telegram-каналах.
«Людей после столкновения разбросало по дороге, у них серьезные травмы, вероятно, есть погибшие. На месте уже работают спасатели и медики», — пишут в соцсетях.
По словам очевидцев, сразу после аварии погибли три человека, еще один скончался после прибытия медиков.
В полиции Черкасской области сообщили, что информация о пострадавших сейчас уточняется.
«Полицейские устанавливают обстоятельства и причины аварии. Движение транспорта может быть затруднено», — говорится в сообщении.
В полиции добавили, что столкновение двух автомобилей произошло в селе Княжа на Звенигородщине.
