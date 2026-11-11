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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Ужасное ДТП в Черкасской области: водитель умер сразу, а его пассажир — в больнице

В результате столкновения на месте аварии погиб 18-летний пассажир мотоцикла, а 16-летний водитель от полученных травм скончался в больнице.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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На месте аварии

На месте аварии

В Черкасской области произошло смертельное ДТП — на дороге столкнулись мотоцикл и автомобиль.

Об ужасной аварии сообщили в полиции.

«В результате столкновения автомобиля и мотоцикла погиб 18-летний пассажир, 16-летний вождь двухколесного от полученных травм скончался в больнице», — говорится в сообщении.

Предварительно полицейские установили, что 16-летний водитель мотоцикла «Текен 300», не выбрал безопасную скорость движения и дистанцию, не справился с управлением и столкнулся с двигавшимся впереди в попутном направлении автомобилем «Renault».

Сейчас расследование продолжается.

Напомним, во Львове произошла масштабная авария с участием трамвая, автобуса, микроавтобуса и нескольких легковых автомобилей. В результате ДТП телесные повреждения получили водитель трамвая, водитель автомобиля Ford и пассажир автобуса.

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