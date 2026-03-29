Ужасное ДТП в Черновцах: погиб водитель
18-летнюю водителя, повлекшую аварию, задержали и поместили в изолятор временного содержания.
В Черновцах на улице Лукияновича водитель устроила смертельное ДТП.
Об этом сообщили в полиции.
Предварительно правоохранители установили, что 18-летняя водитель автомобиля Mazda MX-30 во время выполнения маневра обгона не убедилась в его безопасности и создала препятствие для автомобиля BMW 530D, которым управлял 24-летний житель Черновицкого района.
В результате водитель BMW потерял управление и допустил столкновение с неподвижным грузовым автомобилем MAN.
От полученных повреждений водитель BMW скончался в карете скорой медицинской помощи. Тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Двое пассажиров этого же транспортного средства получили телесные повреждения.
Полицейские задержали водителя Mazda в порядке ст. 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания.
Досудебное расследование продолжается.
