Украина
224
1 мин

Ужасное ДТП в Черновцах: погиб водитель

18-летнюю водителя, повлекшую аварию, задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
На месте аварии

В Черновцах на улице Лукияновича водитель устроила смертельное ДТП.

Об этом сообщили в полиции.

Предварительно правоохранители установили, что 18-летняя водитель автомобиля Mazda MX-30 во время выполнения маневра обгона не убедилась в его безопасности и создала препятствие для автомобиля BMW 530D, которым управлял 24-летний житель Черновицкого района.

В результате водитель BMW потерял управление и допустил столкновение с неподвижным грузовым автомобилем MAN.

От полученных повреждений водитель BMW скончался в карете скорой медицинской помощи. Тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Двое пассажиров этого же транспортного средства получили телесные повреждения.

Полицейские задержали водителя Mazda в порядке ст. 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания.

Досудебное расследование продолжается.

