Ужасное ДТП в Днепре: троллейбус сбил двух пешеходов: подробности трагедии (фото)

В Днепре на проспекте Науки троллейбус сбил двух пешеходов недалеко от торгового комплекса "Нагорка", один погиб на месте.

Об этом сообщило местное издание Днепр Регион.

Согласно предварительной информации, двое мужчин переходили дорогу в неустановленном для этого месте, почти в нескольких метрах от пешеходного перехода. На кадрах из камеры Ситуационного центра видно, как троллейбус двигался по направлению к Подстанции, когда внезапно пешеходы попали под колеса.

Удар был настолько сильным, что один из мужчин погиб мгновенно. Другого пострадавшего срочно госпитализировали, о его состоянии пока не сообщается.

На место аварии прибыли правоохранители, устанавливающие все обстоятельства трагедии.

Один человек погиб сразу, другой в больнице/Фото: Информатор

Напомним, в Днепре на улице Симиренко напротив гимназии №68 23-летний водитель Ford сбил двоих детей 2016 года рождения, один ребенок погиб.

Читайте также: