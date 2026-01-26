- Дата публикации
Ужасное ДТП в Харьковской области: погиб младенец (фото)
В Харьковской области на трассе произошло смертельное ДТП — водитель не справился с управлением.
На Харьковщине произошло ДТП, в результате которого погиб двухмесячный ребенок. Также травмы получили 24-летняя женщина и четырехлетний ребенок.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковщины.
Авария произошла на автодороге Берестин-Полтава. По предварительной информации, 26-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало на обочину и перевернулось.
«В результате аварии телесные повреждения получили пассажиры автомобиля — 24-летняя женщина и четырехлетний ребенок. Двухмесячный ребенок от полученных травм погиб», — говорится в сообщении полиции.
По факту нарушения правил безопасности дорожного движения следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований.
Напомним, на Закарпатье в ДТП попал микроавтобус с детьми, которые ехали на отдых в Карпаты. Медики отмечают, что угрозы жизни пострадавших нет, их состояние оценивается как стабильное. Обстоятельства аварии выясняются.