Ужасное ДТП в Харьковской области: погиб младенец (фото)

На месте аварии

Реклама

На Харьковщине произошло ДТП, в результате которого погиб двухмесячный ребенок. Также травмы получили 24-летняя женщина и четырехлетний ребенок.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковщины.

Авария произошла на автодороге Берестин-Полтава. По предварительной информации, 26-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало на обочину и перевернулось.

Реклама

На месте ДТП

«В результате аварии телесные повреждения получили пассажиры автомобиля — 24-летняя женщина и четырехлетний ребенок. Двухмесячный ребенок от полученных травм погиб», — говорится в сообщении полиции.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, на Закарпатье в ДТП попал микроавтобус с детьми, которые ехали на отдых в Карпаты. Медики отмечают, что угрозы жизни пострадавших нет, их состояние оценивается как стабильное. Обстоятельства аварии выясняются.