Ужасное ДТП в Херсонской области: водитель из-за опрометчивости погиб, жена — в больнице (фото)

Ужасное ДТП в Херсонской области: водитель из-за опрометчивости погиб, жена — в больнице (фото)

Мужчина получил смертельные травмы.

На выезде из Скадовска в результате столкновения двух автомобилей водитель-нарушитель погиб, а его жена получила травмы.

Об этом сообщили в полиции Херсонской области.

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64-летний водитель автомобиля "М-2140", выезжая со второстепенной дороги, не предпочел в движении автомобилю Chrysler 300C, который двигался по главной дороге.

В результате ДТП водитель "Москвича" погиб на месте. Его 65-летняя супруга, также находившаяся в салоне автомобиля, с телесными повреждениями средней тяжести была госпитализирована в больницу.

По этому факту следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины.

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Напомним, в Житомирской области произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель легковушки сбил 16-летнюю местную жительницу. Девушка скончалась в машине скорой помощи при транспортировке в больницу.

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