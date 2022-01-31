Ужасное ДТП в Херсонской области: водитель из-за опрометчивости погиб, жена — в больнице (фото)

Мужчина получил смертельные травмы.
На выезде из Скадовска в результате столкновения двух автомобилей водитель-нарушитель погиб, а его жена получила травмы.
Об этом сообщили в полиции Херсонской области.
64-летний водитель автомобиля "М-2140", выезжая со второстепенной дороги, не предпочел в движении автомобилю Chrysler 300C, который двигался по главной дороге.
В результате ДТП водитель "Москвича" погиб на месте. Его 65-летняя супруга, также находившаяся в салоне автомобиля, с телесными повреждениями средней тяжести была госпитализирована в больницу.
По этому факту следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Житомирской области произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель легковушки сбил 16-летнюю местную жительницу. Девушка скончалась в машине скорой помощи при транспортировке в больницу.
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