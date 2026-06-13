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- Украина
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Ужасное ДТП в Хмельницкой области: двое погибших
Водитель автомобиля Audi A6 не справился с управлением, вылетел с дороги в кювет, где машина перевернулась.
В Хмельницкой области произошло ДТП с двумя погибшими — водитель не справился с управлением.
Об этом сообщили в полиции области.
Авария произошла сегодня, 13 июня, около 12:30 между селами Кугаевцы и Почапинцы Каменец-Подольского района.
«35-летний водитель автомобиля Audi A6 не справился с управлением, вылетел с дороги в кювет, где автомобиль опрокинулся. В результате ДТП водитель и его 36-летняя пассажирка погибла на месте происшествия», — говорится в сообщении ведомства.
Следователи устанавливают причины и обстоятельства ДТП. Спасатели деблокировали тела погибших.
Напомним, в Киеве произошло смертельное ДТП с участием автомобилей ВАЗ и BMW. В результате столкновения на перекрестке погиб пешеход.