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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
207
Время на прочтение
1 мин

Ужасное ДТП в Хмельницкой области: двое погибших

Водитель автомобиля Audi A6 не справился с управлением, вылетел с дороги в кювет, где машина перевернулась.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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На месте ДТП

На месте ДТП

В Хмельницкой области произошло ДТП с двумя погибшими — водитель не справился с управлением.

Об этом сообщили в полиции области.

Авария произошла сегодня, 13 июня, около 12:30 между селами Кугаевцы и Почапинцы Каменец-Подольского района.

«35-летний водитель автомобиля Audi A6 не справился с управлением, вылетел с дороги в кювет, где автомобиль опрокинулся. В результате ДТП водитель и его 36-летняя пассажирка погибла на месте происшествия», — говорится в сообщении ведомства.

Следователи устанавливают причины и обстоятельства ДТП. Спасатели деблокировали тела погибших.

Напомним, в Киеве произошло смертельное ДТП с участием автомобилей ВАЗ и BMW. В результате столкновения на перекрестке погиб пешеход.

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Дата публикации
Количество просмотров
207
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