Ужасное ДТП в Хмельницкой области: один ребенок погиб, еще двое травмированы

В ДТП погиб ребенок

На Хмельнитчине, в селе Гвардейское, произошло смертельное ДТП — столкнулись мотоцикл и автомобиль.

Об этом сообщили в полиции.

«Произошло столкновение между мотоциклом Honda, за рулем которого находился 15-летний житель с. Райковцы и автомобилем Daewoo Sens под управлением 23-летней девушки», — говорится в сообщении.

На месте аварии

В результате ДТП несовершеннолетний водитель мотоцикла от полученных травм погиб на месте происшествия. Водитель автомобиля и трое пассажиров — 40-летняя женщина и двое малолетних детей 4-х и 5-ти лет — травмировались.

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, в Ирпене грузовик наехал на 8-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Ребенка госпитализировали, однако спасти его не удалось.

