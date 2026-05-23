Ужасное ДТП в Хмельницкой области: один ребенок погиб, еще двое травмированы
На дороге не разминулись мотоцикл и автомобиль. В результате столкновения есть погибший и пострадавшие.
На Хмельнитчине, в селе Гвардейское, произошло смертельное ДТП — столкнулись мотоцикл и автомобиль.
Об этом сообщили в полиции.
«Произошло столкновение между мотоциклом Honda, за рулем которого находился 15-летний житель с. Райковцы и автомобилем Daewoo Sens под управлением 23-летней девушки», — говорится в сообщении.
В результате ДТП несовершеннолетний водитель мотоцикла от полученных травм погиб на месте происшествия. Водитель автомобиля и трое пассажиров — 40-летняя женщина и двое малолетних детей 4-х и 5-ти лет — травмировались.
Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.
Напомним, в Ирпене грузовик наехал на 8-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Ребенка госпитализировали, однако спасти его не удалось.