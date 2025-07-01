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- Украина
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Ужасное ДТП в Хмельницкой области: погиб ребенок (фото)
На Хмельнитчине во время столкновения автомобилей погиб 11-летний мальчик.
На дороге «Кременец — Белая Церковь» произошло смертельное ДТП. По данным правоохранителей, столкнулись два автомобиля.
Об этом сообщили в полиции Хмельницкой области.
«Автомобиль „Renault Kangoo“ под управлением 49-летнего местного жителя столкнулся с грузовиком „MAN“, за рулем которого находился 38-летний житель Тернопольской области», — говорится в сообщении ведомства.
В результате ДТП водитель легковушки и его 11-летний пассажир, житель Ровенской области, от полученных травм погибли на месте происшествия.
Еще двое пассажиров 48 и 12 лет получили телесные повреждения, их госпитализировали в Белогорскую многопрофильную больницу.
Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии.
Ранее сообщалось, что в Николаевской области произошло ДТП — погибли три человека.