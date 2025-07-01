Ужасное ДТП в Хмельницкой области: погиб ребенок (фото)

На месте ДТП

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На дороге «Кременец — Белая Церковь» произошло смертельное ДТП. По данным правоохранителей, столкнулись два автомобиля.

Об этом сообщили в полиции Хмельницкой области.

«Автомобиль „Renault Kangoo“ под управлением 49-летнего местного жителя столкнулся с грузовиком „MAN“, за рулем которого находился 38-летний житель Тернопольской области», — говорится в сообщении ведомства.

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В результате ДТП водитель легковушки и его 11-летний пассажир, житель Ровенской области, от полученных травм погибли на месте происшествия.

На месте аварии

Еще двое пассажиров 48 и 12 лет получили телесные повреждения, их госпитализировали в Белогорскую многопрофильную больницу.

Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии.

На месте аварии

Ранее сообщалось, что в Николаевской области произошло ДТП — погибли три человека.

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