Украина
277
Ужасное ДТП в Хмельницкой области: погибли отец и ребенок

Водитель автомобиля выехал на встречную полосу и совершил ДТП, в котором погиб он и его ребенок.

На месте аварии

В Хмельницкой области произошло смертельное ДТП. На трассе столкнулись два автомобиля. Среди погибших — ребенок.

Об этом сообщили в полиции регина.

«42-летний мужчина, управляя автомобилем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автовозом Volvo FM 400», за рулем которого находился 59-летний водитель. В автомобиле Jeep Grand Cherokee ехала семья с двумя детьми. 7-летний мальчик от полученных травм погиб на месте происшествия», — говорится в сообщении ведомства.

Водитель скончался в больнице, а его 39-летнюю жену и 1,5-летнюю дочь госпитализировали.

Водитель автовоза также был госпитализирован с телесными повреждениями.

Следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Хмельницкой области открыли уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины и устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, в Ровенской области правоохранителю сообщили о подозрении за смертельное ДТП в состоянии опьянения.

