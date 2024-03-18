Ужасное ДТП в Ивано-Франковской области: двое погибших (фото)

Один из водителей выехал на встречную полосу.
В Делятине в Ивано-Франковской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека, еще двое с травмами — госпитализированы.
Об этом сообщили в полиции региона.
По данным следствия, 30-летний водитель "ВАЗ-21074" выехал на встречную полосу. Боковой частью автомобиля столкнулся со встречным авто Hyundai Terracan, которым управлял 50-летний житель Надворнянского района.
"В результате ДТП пассажиры автомобиля "ВАЗ" 2001 и 2000 года рождения, жители Надворнянского района, от полученных травм погибли на месте происшествия. Водитель этого транспортного средства и его пассажир 2003 года рождения, житель Заречья, доставлены в больницу", — говорится в сообщении.
Следователи приступили к производству по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Хмельницкой области произошло смертельное ДТП. Водитель и пассажир легковушки погибли.
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