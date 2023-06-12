Ужасное ДТП в Ивано-Франковской области: погибли пять человек

Водитель не справился с управлением и въехал в дерево.

В селе Ивановцы, что в Коломыйской территориальной громаде, произошло жуткое ДТП. Водитель автомобиля Volkswagen passat и четыре пассажира от полученных травм погибли. Следователи начали досудебное расследование.

Об этом сообщили в полиции Ивано-Франковской области.

31-летний водитель иномарки не выбрал безопасную скорость движения и столкнулся с деревом.

На момент аварии в салоне автомобиля, кроме водителя, находились четыре пассажира. Они погибли на месте происшествия. Еще один 19-летний пассажир скончался в карете скорой помощи.



Следователями отдела расследований преступлений в сфере транспорта Главного управления Нацполиции в области внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины.

Ранее стало известно, что на Тернопольщине вблизи села Горинка Кременецкого района на автодороге М19 произошло ДТП. Столкнулись легковой автомобиль Volkswagen и автобус, совершавший маршрут "Ровно-Черновцы". Погибли два человека.

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