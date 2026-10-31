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- Украина
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Ужасное ДТП в Ивано-Франковской области: погибли супруги
На дороге не разминулись два автомобиля. Полиция выясняет, кто спровоцировал смертельную аварию.
В Бурштыне на автодороге Н-10 произошло смертельное ДТП — двое погибших.
Об этом сообщили в полиции.
Предварительно установлено, что столкнулись автомобили Toyota Land Cruiser и Daewoo Lanos.
«В результате крушения погибли водитель и пассажир автомобиля Daewoo Lanos. Это супруги, местные жители в возрасте 88 и 79 лет», — говорится в сообщении.
За рулем Toyota Land Cruiser находился 28-летний житель Косовского района. В салоне автомобиля также находились три пассажира. Предварительно никто из них не пострадал.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.
Напомним, автобус съехал с узкой извилистой дороги и упал с 20-метрового выступа. Точные обстоятельства аварии сразу не были установлены, и сейчас идет расследование.