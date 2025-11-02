- Дата публикации
Ужасное ДТП в Ивано-Франковской области: судья на Lexus сбила двух человек на переходе
Водитель сбила двух пешеходов на переходе. Один из них погиб. ДБР открыло уголовное производство.
В Ивано-Франковском районе судья, управляя автомобилем Lexus, наехала на двух пешеходов, которые шли по пешеходному переходу. В результате ДТП погиб мужчина, другой получил легкие повреждения.
Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.
«На место аварии сразу прибыли работники ДБР. Проведен осмотр места происшествия, изъят автомобиль, вещественные доказательства, допрошены свидетели. У судьи отобраны образцы крови для проведения токсикологической экспертизы», — говорится в сообщении.
Отмечается, что возбуждено уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ч. 2 ст. 286 УК Украины). Судьи уже объявили о подозрении, ей грозит до восьми лет тюрьмы. Также в Высший совет правосудия подали ходатайство о предоставлении согласия на его задержание.
