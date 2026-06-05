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Ужасное ДТП в Киеве: авто выехало на тротуар и влетело в переход, есть жертвы — все подробности
Жуткая автотроща произошла в Соломенском районе Киева. Авто на скорости протаранило пешеходов. Что известно о погибших, пострадавших и виновнике аварии.
В пятницу, 5 июня, в Соломенском районе Киева произошло ужасное ДТП. Легковушка на большой скорости вылетел на тротуар, сбил людей и заехал в подземный переход. Четверо человек погибли, еще трое получили тяжелые травмы.
ТСН.ua собрал все подробности жуткого ДТП в Киеве.
ДТП в Киеве — что случилось
Трагедия произошла около 17:30 на Чоколовском бульваре, на перекрестке улиц Вадима Гетьмана и Ушинского. По предварительным данным следствия, 49-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz не справился с управлением на высокой скорости.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что машина стремительно приближалась к перекрестку и без всякого торможения влетела прямо в пешеходную зону у подземного перехода. На тот момент там находились люди. Из-за аварии движение транспорта на Чоколовском бульваре в направлении улицы Вадима Гетьмана было сильно затруднено.
Что известно о погибших и пострадавших
На месте происшествия от полученных травм погибли четыре человека: двое мужчин, женщина и 12-летний мальчик. Кроме этого, еще трое пешеходов получили тяжелые телесные повреждения — сейчас за их жизнь борются медики.
«Предварительно известно о 4 погибших, выясняются все обстоятельства», — отметили в Главном управлении Национальной полиции в Киеве в комментарии для ТСН.ua.
В полиции сообщили, что в аварии в Соломенском районе Киева погибли двое полицейских, которые были на службе — старший лейтенант Дмитрий Бондарчук и лейтенант Денис Будченко. Также ДТП унесло жизни 47-летней женщины и 12-летнего мальчика.
Виновник аварии — водитель Mercedes, на большой скорости вылетевший на тротуар сейчас находится в реанимации. Ему удалось выжить, однако его зажало в салоне. На место происшествия оперативно прибыли спасатели.
«По предварительным данным, водитель совершил заезд на пешеходную часть, в результате чего погибли четыре человека, а самого мужчину зажало конструкциями автомобиля», — сообщили спасатели.
Спасатели с помощью специнструментов извлекли водителя из разбитой машины и передали медикам. Сейчас он находится в больнице.
Что известно о виновнике ДТП
По данным правоохранителей, за рулем находился мужчина 1976 года рождения, который приехал в столицу из Херсона и возглавляет религиозную общину. В прокуратуре отметили, что водителя ранее неоднократно штрафовали за превышение скорости. Кроме того, он уже был участником четырех аварий, две из которых произошли в этом году.
При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек). Виновнику грозит до 10 лет заключения.
Что говорят очевидцы трагедии
Местные жители отмечают, что этот перекресток уже давно имеет плохую славу из-за регулярных аварий. Свидетели происшествия поделились своими эмоциями от увиденного.
«Это ужас, ну какие могут быть эмоции… Я увидела, что две скорые уже были с мигалками. Я надеюсь, что кто-то живой уехал в больницу», — рассказала одна из женщин.
Другая прохожая добавила, что чудом не оказалась на месте удара:
«Хорошо, что пришла позже… Очень страшно. Идет война, а так еще ездят. Говорят, он летел со скоростью 150 километров и влетел в подземный переход».
Еще одна жительница микрорайона отметила опасность этого участка дороги:
«Это какой-то проклятый перекресток… Здесь очень часто аварии, очень. Мальчик два месяца назад разбился на мотоцикле. Все жители знают, что это ужасное место».
Напомним, в Калушском районе Ивано-Франковской области произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли трое мужчин. Автомобиль взлетел с трассы и опрокинулся в обрыв. По факту смертельной автокатастрофы начато уголовное производство.