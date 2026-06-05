ДТП в Киеве 5 июня / © Киевская городская прокуратура

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В пятницу, 5 июня, в Соломенском районе Киева произошло ужасное ДТП. Легковушка на большой скорости вылетел на тротуар, сбил людей и заехал в подземный переход. Четверо человек погибли, еще трое получили тяжелые травмы.

ТСН.ua собрал все подробности жуткого ДТП в Киеве.

ДТП в Киеве — что случилось

Трагедия произошла около 17:30 на Чоколовском бульваре, на перекрестке улиц Вадима Гетьмана и Ушинского. По предварительным данным следствия, 49-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz не справился с управлением на высокой скорости.

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Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что машина стремительно приближалась к перекрестку и без всякого торможения влетела прямо в пешеходную зону у подземного перехода. На тот момент там находились люди. Из-за аварии движение транспорта на Чоколовском бульваре в направлении улицы Вадима Гетьмана было сильно затруднено.

ДТП у Києві 5 червня. Відео: UUN

Что известно о погибших и пострадавших

На месте происшествия от полученных травм погибли четыре человека: двое мужчин, женщина и 12-летний мальчик. Кроме этого, еще трое пешеходов получили тяжелые телесные повреждения — сейчас за их жизнь борются медики.

«Предварительно известно о 4 погибших, выясняются все обстоятельства», — отметили в Главном управлении Национальной полиции в Киеве в комментарии для ТСН.ua.

ДТП в Киеве 5 июня

В полиции сообщили, что в аварии в Соломенском районе Киева погибли двое полицейских, которые были на службе — старший лейтенант Дмитрий Бондарчук и лейтенант Денис Будченко. Также ДТП унесло жизни 47-летней женщины и 12-летнего мальчика.

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тарший лейтенант Дмитрий Бондарчук и лейтенант Денис Будченко. / © Национальная полиция Украины

Виновник аварии — водитель Mercedes, на большой скорости вылетевший на тротуар сейчас находится в реанимации. Ему удалось выжить, однако его зажало в салоне. На место происшествия оперативно прибыли спасатели.

«По предварительным данным, водитель совершил заезд на пешеходную часть, в результате чего погибли четыре человека, а самого мужчину зажало конструкциями автомобиля», — сообщили спасатели.

ДТП в Киеве 5 июня

Спасатели с помощью специнструментов извлекли водителя из разбитой машины и передали медикам. Сейчас он находится в больнице.

ДТП в Киеве 5 июня.

Что известно о виновнике ДТП

По данным правоохранителей, за рулем находился мужчина 1976 года рождения, который приехал в столицу из Херсона и возглавляет религиозную общину. В прокуратуре отметили, что водителя ранее неоднократно штрафовали за превышение скорости. Кроме того, он уже был участником четырех аварий, две из которых произошли в этом году.

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ДТП в Киеве 5 июня

При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек). Виновнику грозит до 10 лет заключения.

ДТП в Киеве 5 июня

Что говорят очевидцы трагедии

Местные жители отмечают, что этот перекресток уже давно имеет плохую славу из-за регулярных аварий. Свидетели происшествия поделились своими эмоциями от увиденного.

«Это ужас, ну какие могут быть эмоции… Я увидела, что две скорые уже были с мигалками. Я надеюсь, что кто-то живой уехал в больницу», — рассказала одна из женщин.

ДТП в Киеве 5 июня / © Киевская городская прокуратура

Другая прохожая добавила, что чудом не оказалась на месте удара:

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«Хорошо, что пришла позже… Очень страшно. Идет война, а так еще ездят. Говорят, он летел со скоростью 150 километров и влетел в подземный переход».

ДТП в Киеве 5 июня / © Киевская городская прокуратура

Еще одна жительница микрорайона отметила опасность этого участка дороги:

«Это какой-то проклятый перекресток… Здесь очень часто аварии, очень. Мальчик два месяца назад разбился на мотоцикле. Все жители знают, что это ужасное место».

Дата публикации 18:11, 05.06.26 Количество просмотров 315 В Киеве произошло смертельное ДТП: легковушка вылетела в подземный переход

Напомним, в Калушском районе Ивано-Франковской области произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли трое мужчин. Автомобиль взлетел с трассы и опрокинулся в обрыв. По факту смертельной автокатастрофы начато уголовное производство.

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