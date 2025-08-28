- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1404
- Время на прочтение
- 1 мин
Ужасное ДТП в Кировоградской области: шестеро погибших (фото)
В Кировоградской области столкнулись микроавтобус и автобус — много погибших. Среди жертв есть ребенок.
В Кировоградской области произошло масштабное ДТП: погибли шесть человек, среди них ребенок, еще 6 — травмированы, их госпитализировали в больницу.
Об этом сообщили в ГСЧС области.
Смертельная авария с участием автобуса MAN и микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter произошла возле села Хмелевое Новоукраинского района. Спасатели извлекли тела погибших из поврежденных транспортных средств.
По этому факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Харькове столкнулись автомобиль Toyota, троллейбус и автобус: пострадали восемь человек. Все пострадавшие доставлены в больницу.