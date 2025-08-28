ТСН в социальных сетях

Украина
1404
1 мин

Ужасное ДТП в Кировоградской области: шестеро погибших (фото)

В Кировоградской области столкнулись микроавтобус и автобус — много погибших. Среди жертв есть ребенок.

Анастасия Павленко
На месте ДТП

В Кировоградской области произошло масштабное ДТП: погибли шесть человек, среди них ребенок, еще 6 — травмированы, их госпитализировали в больницу.

Об этом сообщили в ГСЧС области.

Смертельная авария с участием автобуса MAN и микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter произошла возле села Хмелевое Новоукраинского района. Спасатели извлекли тела погибших из поврежденных транспортных средств.

На месте аварии

По этому факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Харькове столкнулись автомобиль Toyota, троллейбус и автобус: пострадали восемь человек. Все пострадавшие доставлены в больницу.

1404
