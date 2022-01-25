Ужасное ДТП в Николаевской области: легковушку разорвало от удара, водитель умер (фото)

Ужасное ДТП в Николаевской области: легковушку разорвало от удара, водитель умер (фото)

Среди пострадавших в аварии есть ребенок.

На автодороге М-14 "Одесса-Мелитополь-Новоазовск", неподалеку с. Половинки Николаевского района, произошло дорожно-транспортное происшествие: столкнулись автомобили Mercedes-Benz Viano и Ford Orion. Есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

По данным правоохранителей, водитель легковушки погиб на месте происшествия, а две его пассажирки, одна из которых девятилетняя девочка, с телесными повреждениями разной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение.

Водитель минивэна, который после столкновения съехал с проезжей части в дерево, также госпитализирован.

По указанному факту следователи возбудили уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 УК "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими смерть потерпевшего".

Санкция статьи предусматривает до восьми лет заключения с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого.

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Напомним, в Сумской области произошло смертельное ДТП. Один из водителей погиб.

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