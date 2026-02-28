ТСН в социальных сетях

Украина
351
1 мин

Ужасное ДТП в Николаевской области - трое погибших (фото)

На трассе столкнулись грузовик и легковушка. Спасатели деблокировали тела из машины.

Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
На месте аварии

На месте аварии

На автодороге М-14 «Одесса-Мелитополь-Новоазовск» в районе с. Половинки Николаевского района произошло смертельное ДТП. Столкнулись автомобиль и грузовик. Погибли три человека.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

«В результате столкновения транспортных средств, двигавшихся в путевом направлении, водитель внедорожника и двое его пассажиров погибли на месте происшествия. Еще один пассажир с телесными повреждениями госпитализирован. Их тела деблокировали сотрудники ГСЧС. Водитель грузовика не травмировался», — говорится в сообщении ведомства.

На месте ДТП

На месте ДТП

По этому факту следователи возбудили уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими гибель нескольких человек.

Напомним, в селе Дубовцы Черновицкого района произошла смертельная ДТП – столкнулись внедорожник и тепловоз. Водитель автомобиля получил телесные повреждения и скончался на месте происшествия.

