Ужасное ДТП в Одесской области: погибли двое подростков

На месте аварии

В Одесской области произошло смертельное ДТП — столкнулись водитель автомобиля и мотоциклист.

Об этом сообщили в полиции региона.

«23-летний водитель легкового автомобиля во время совершения поворота налево не предпочел в движении 16-летнему мотоциклисту, который двигался во встречном направлении. В результате столкновения транспортных средств водитель мотоцикла и его 15-летний пассажир погибли на месте», — говорится в сообщении ведомства.

Полицейские задержали водителя легковушки. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагического события. Следствие продолжается.

Напомним, в Полтавской области полицейский сбил двух сестер. От полученных травм обе девочки погибли на месте.