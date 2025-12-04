ТСН в социальных сетях

Украина
303
Ужасное ДТП в Одесской области: погибли двое подростков

Водитель, совершивший смертельную аварию, задержан. Следствие продолжается.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
В Одесской области произошло смертельное ДТП — столкнулись водитель автомобиля и мотоциклист.

Об этом сообщили в полиции региона.

«23-летний водитель легкового автомобиля во время совершения поворота налево не предпочел в движении 16-летнему мотоциклисту, который двигался во встречном направлении. В результате столкновения транспортных средств водитель мотоцикла и его 15-летний пассажир погибли на месте», — говорится в сообщении ведомства.

Полицейские задержали водителя легковушки. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагического события. Следствие продолжается.

Напомним, в Полтавской области полицейский сбил двух сестер. От полученных травм обе девочки погибли на месте.

