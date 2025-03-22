Ужасное ДТП в Полтавской области: четверо погибших

На трассе столкнулись два автомобиля.

В Полтавской области произошло жуткое ДТП, во время которого погибли четыре человека. Правоохранители устанавливают все причины аварии.

Об этом сообщили в полиции региона.

Известно, что столкнулись автомобиль Ford Transit, под управлением 65-летнего водителя, и автомобиль Volkswagen, за рулем которого находился 24-летний водитель.

"В результате ДТП водитель Ford Transit, его 63-летняя пассажирка, а также 16-летний пассажир Volkswagen получили телесные повреждения, от которых скончались на месте происшествия. От полученных телесных повреждений также скончался водитель Volkswagen. Мужчина скончался в карете скорой медицинской помощи по дороге в медицинское учреждение", - говорится в сообщении ведомства.

По этому факту следственным подразделением полиции под процессуальным руководством Полтавской областной прокуратуры сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек).

Ранее сообщалось, что в Житомирской области водитель погиб в двойном ДТП, которое он сам и устроил.

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