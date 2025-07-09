Ужасное ДТП в Тернопольской области: четыре человека погибли на месте

В смертельном ДТП в Тернопольской области погибли четыре человека

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На Тернопольщине в среду, 9 июля, произошло смертельное ДТП на трассе Р-43. В результате столкновения с грузовиком водитель и пассажиры легковушки погибли на месте.

Об этом сообщает ГСЧС Украины в Telegram.

«9 июля в 16:13 на автодороге Р-43 Тернополь-Збараж-Лановцы, возле села Синява Збаражской общины, произошла авария с участием легкового и грузового автомобилей. В результате столкновения погибли четыре человека», — говорится в сообщении.

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На место происшествия оперативно прибыли спасатели 4 пожарно-спасательной части и аварийно-спасательного отряда ГСЧС Тернопольщины. Им пришлось деблокировать тело одного погибшего из изуродованного легкового автомобиля. Кроме того, спасатели стабилизировали грузовик во избежание дальнейших угроз на месте аварии.

В настоящее время личности всех четырех погибших устанавливаются. Обстоятельства и причины аварии расследует полиция.

Напомним, на Волыни грузовой поезд сбил авто. От полученных травм водитель автомобиля погиб на месте происшествия.