Ужасное ДТП в Тернопольской области: сын судьи на премиум-авто влетел в легковушку, есть погибшие и травмированные (фото)

В Тернопольской области произошло смертельное ДТП. Водитель премиум-авто вылетел на встречную полосу и влетел в другой автомобиль. В результате чего один из водителей погиб на месте.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

Как стало известно, авария произошла на трассе Бучач – Чортков – Скала Подольская, где водитель автомобиля Infiniti вылетел на встречную полосу и врезался из Peugeot. В результате водитель последнего авто скончался на месте.

“Пассажира с его авто, а также водителя и трех пассажиров из другого транспортного средства с переломами и травмами разной степени тяжести доставили в больницу. Среди пострадавших – четырехлетняя девочка”, – рассказали в Нацполиции области.

Впоследствии стало известно, что водителем Infiniti оказался 32-летний житель Чорткова. Ему инкриминируют часть 2 статьи 286 УКУ — нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть. "Громадське" пишет, что за рулем находился адвокат, сын местной судьи.

Напомним, что на Житомирщине ребенок выпал из машины прямо под колеса другого автомобиля.

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