Ужасное ДТП в Виннице: трое погибших (фото)
Погибшие — мужчина и две женщины — были жителями Запорожья.
Сегодня, 21 декабря, в Виннице произошло смертельное ДТП — столкнулись грузовик и легковый автомобиль.
Об этом сообщили в полиции.
«В результате столкновения легкового автомобиля Ford с грузовиком MAN травмы погибли 66-летний водитель легковушки и две его пассажирки — женщины в возрасте 37 и 51 год. Погибшие — жители Запорожской области», — говорится в сообщении ведомства.
Еще один пассажир, 36-летний мужчина, с телесными повреждениями был госпитализирован в больницу.
За рулем грузовика находился 37-летний житель Харьковской области, он не пострадал.
По этому факту следственным управлением расследуется уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины.
