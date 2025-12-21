Ужасное ДТП в Виннице: трое погибших (фото)

На месте аварии

Реклама

Сегодня, 21 декабря, в Виннице произошло смертельное ДТП — столкнулись грузовик и легковый автомобиль.

Об этом сообщили в полиции.

«В результате столкновения легкового автомобиля Ford с грузовиком MAN травмы погибли 66-летний водитель легковушки и две его пассажирки — женщины в возрасте 37 и 51 год. Погибшие — жители Запорожской области», — говорится в сообщении ведомства.

Реклама

Еще один пассажир, 36-летний мужчина, с телесными повреждениями был госпитализирован в больницу.

На месте аварии

За рулем грузовика находился 37-летний житель Харьковской области, он не пострадал.

По этому факту следственным управлением расследуется уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, на трассе во Львовской области не разминулись три автомобиля — погиб один из водителей.