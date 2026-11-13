На месте аварии

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На Львовщине в результате ДТП погибла четырехлетняя девочка. Mercedes-Benz выехал на встречную полосу и столкнулся с Audi.

Об этом сообщили в полиции.

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По данным правоохранителей, 43-летний житель Шептицкого находился за рулем Mercedes-Benz ML 350, он выехал на встречу и столкнулся с автомобилем Audi Q5.

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За рулем другого авто находился 29-летний житель Радехова, четырехлетняя пассажирка получила тяжкие телесные повреждения. Медикам не удалось спасти жизнь ребенку.

На месте аварии

Водитель Mercedes-Benz задержан правоохранителями в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого.

Напомним, в Черкасской области произошло смертельное ДТП — на дороге столкнулись мотоцикл и автомобиль. В результате столкновения автомобиля и мотоцикла погиб 18-летний пассажир, 16-летний водитель двухколесного от полученных травм скончался в больнице.

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