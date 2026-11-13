- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 303
- Время на прочтение
- 1 мин
Ужасное ДТП во Львовской области — погибла 4-летняя девочка (фото)
Трагедия произошла в Шептицком районе, Mercedes-Benz выехал на встречную полосу и столкнулся с Audi. Водителя задержали правоохранители.
На Львовщине в результате ДТП погибла четырехлетняя девочка. Mercedes-Benz выехал на встречную полосу и столкнулся с Audi.
Об этом сообщили в полиции.
По данным правоохранителей, 43-летний житель Шептицкого находился за рулем Mercedes-Benz ML 350, он выехал на встречу и столкнулся с автомобилем Audi Q5.
За рулем другого авто находился 29-летний житель Радехова, четырехлетняя пассажирка получила тяжкие телесные повреждения. Медикам не удалось спасти жизнь ребенку.
Водитель Mercedes-Benz задержан правоохранителями в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого.
Напомним, в Черкасской области произошло смертельное ДТП — на дороге столкнулись мотоцикл и автомобиль. В результате столкновения автомобиля и мотоцикла погиб 18-летний пассажир, 16-летний водитель двухколесного от полученных травм скончался в больнице.