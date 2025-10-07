Ужасное открытие: в доме на Львовщине обнаружили тело женщины и четырех мертвых котов (фото)

Коты / © iStock

На Львовщине в доме нашли мертвую женщину через два месяца после ее смерти. Рядом с ней были пять котов, один из которых выжил.

Об этом говорится в сообщении на странице центра спасения животных, приюта и реабилитационного центра Дом спасенных животных. Instagram.

«Когда мы зашли внутрь, это был настоящий ужас. Сплошной беспорядок, грязь и вонь. Комнаты загромождены вещами так, что невозможно пройти, а под ногами фекалии животных… И среди всего этого одна живая кошка. Только одна. Других мы нашли уже мертвыми…», — говорится в сообщении.

Зооволонтеры сообщают, что кошку забрали в Дом спасенных животных. Она напугана, истощена и травмирована длительной изоляцией рядом с умершей хозяйкой. В приюте животное осмотрели, вакцинировали, обработали от паразитов, накормили и предоставили временный приют. В дальнейшем кошку ждет восстановление и поиск новой семьи.

Котенок, которого спасли / © скрин с видео

Зоозащитники отметили: главное — заботиться о себе и других. Они призвали одиноких людей иметь кого-то, кто знает об их существовании и сможет помочь в беде, а соседей — проявлять внимание и время от времени интересоваться их состоянием, ведь это может спасти жизнь.

Напомним, ранее мы писали о том, что кошки обладают мистической способностью «чувствовать» болезни своих хозяев