Ужасное убийство в Хмельницкой области: сын зарубил мать топором и сбежал (фото)

Мужчина зверски убил мать и скрывался в лесу.

Убийство в Хмельницкой области

На Хмельнитчине сын зарубил мать топором, убежал и почти сутки скрывался в лесах. Трагедия произошла в селе Клинини.

Тело женщины с отрубленной топором головой нашли 14 августа около 13 часов, сообщили в полиции Хмельницкой области.

Полицейские установили, что погибшая — 60-летняя местная жительница. В умышленном убийстве женщины заподозрили ее 38-летнего сына, который еще до приезда полицейских скрылся с места происшествия.

Почти сутки сотрудники полиции проверяли все возможные места нахождения мужчины и наконец нашли и задержали его в лесу за селом.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство.

В рамках расследования назначат психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы определить осознание своих действий подозреваемого в убийстве.

Внимание: фото 18+

Убийство в Хмельницкой области

