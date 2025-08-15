- Дата публикации
-
Украина
- Украина
342
- 342
1 мин
- 1 мин
Ужасное убийство в Хмельницкой области: сын зарубил мать топором и сбежал (фото)
Мужчина зверски убил мать и скрывался в лесу.
На Хмельнитчине сын зарубил мать топором, убежал и почти сутки скрывался в лесах. Трагедия произошла в селе Клинини.
Тело женщины с отрубленной топором головой нашли 14 августа около 13 часов, сообщили в полиции Хмельницкой области.
Полицейские установили, что погибшая — 60-летняя местная жительница. В умышленном убийстве женщины заподозрили ее 38-летнего сына, который еще до приезда полицейских скрылся с места происшествия.
Почти сутки сотрудники полиции проверяли все возможные места нахождения мужчины и наконец нашли и задержали его в лесу за селом.
Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство.
В рамках расследования назначат психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы определить осознание своих действий подозреваемого в убийстве.
Внимание: фото 18+
