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Ужасные ДТП в Винницкой области — погибли женщина и мотоциклист (фото)
Полиция выясняет все обстоятельства ДТП, в которых погибли 75-летняя женщина и 24-летний мотоциклист.
Полицейские Виннитчины выясняют обстоятельства смертельных ДТП, в которых погибли два человека.
О деталях трагедий сообщили в полиции региона.
По данным правоохранителей, 4 июля в Жмеринском и Винницком районах произошло два ДТП, в результате которых 75-летняя велосипедистка и 24-летний мотоциклист получили травмы несовместимые с жизнью.
В городе Бар авария произошла около 18:20 на улице Героев Майдана. 44-летний водитель автомобиля Nissan наехал на женщину, которая на велосипеде пересекала проезжую часть дороги в попутном направлении.
«В результате полученных травм потерпевшая скончалась во время оказания медицинской помощи. Водитель автомобиля осведомлен, он трезв», — говорится в сообщении ведомства.
В селе Турбов дорожно-транспортное происшествие произошло около участия мотоцикла Kawasaki и автомобиля Opel.
«24-летний водитель двухколесного транспортного средства во время обгона столкнулся с легковушкой под управлением 46-летнего жителя Винницкого района. Водитель мотоцикла погиб на месте происшествия», — уточнили в ведомстве.
Напомним, в Винницкой области на трассе водитель не справился с управлением и съехал в кювет. Он погиб на месте, а его пассажир скончался в больнице от полученных травм.