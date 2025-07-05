На месте аварии / © Национальная полиция Винницкой области

Реклама

Полицейские Виннитчины выясняют обстоятельства смертельных ДТП, в которых погибли два человека.

О деталях трагедий сообщили в полиции региона.

По данным правоохранителей, 4 июля в Жмеринском и Винницком районах произошло два ДТП, в результате которых 75-летняя велосипедистка и 24-летний мотоциклист получили травмы несовместимые с жизнью.

Реклама

В городе Бар авария произошла около 18:20 на улице Героев Майдана. 44-летний водитель автомобиля Nissan наехал на женщину, которая на велосипеде пересекала проезжую часть дороги в попутном направлении.

«В результате полученных травм потерпевшая скончалась во время оказания медицинской помощи. Водитель автомобиля осведомлен, он трезв», — говорится в сообщении ведомства.

На месте ДТП / © Национальная полиция Винницкой области

В селе Турбов дорожно-транспортное происшествие произошло около участия мотоцикла Kawasaki и автомобиля Opel.

«24-летний водитель двухколесного транспортного средства во время обгона столкнулся с легковушкой под управлением 46-летнего жителя Винницкого района. Водитель мотоцикла погиб на месте происшествия», — уточнили в ведомстве.

Реклама

Напомним, в Винницкой области на трассе водитель не справился с управлением и съехал в кювет. Он погиб на месте, а его пассажир скончался в больнице от полученных травм.