Ужасные кадры: появилось видео, снятое сразу после падения вертолета в Броварах

Огонь раскинулся по территории перед жилым домом и у детсада.

В среду утром, 18 января, в Броварах под Киевом рядом с детским садом и жилым домом разбился вертолет.

В соцсетях появилось видео, снятое сразу после падения вертолета.

На кадрах, очевидно снятых с балкона дома, где упал самолет, заметна часть вертолета, горящего у подъезда, и пламя, раскинувшееся по территории перед домом и детсадом.

Падение вертолета в Броварах

Как уже сообщалось, на детское учебное заведение вертолет упал как раз в тот момент, когда детей приводили туда родители.

Выглядит так, что вертолет упал на детский сад, его буквально протащило по крыше и он остановился уже у подъезда 12-этажки — винт скрутило, помяло машину под подъездом.

В результате авиакатастрофы погибли 14 человек, из них — 1 ребенок. В частности, погибло и руководство МВД, которое летело в Харьков.

СБУ начала производство по падению вертолета в Броварах. В настоящее время рассматривается несколько версий.

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