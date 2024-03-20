Ужасные названия украинских детсадов обнаружила проверка: от "Карандашкино" до "Универсул прикиндеилор"

Обрусевшие, иногда иноязычные названия преимущественно встречаются на территории восточных и южных областей Украины.

Во время выборочной проверки был выявлен целый ряд названий дошкольных учебных заведений, которые необходимо привести в соответствие с нормами украинского правописания и стандартами государственного языка.

Об этом сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень в своем обращении к органам местного самоуправления, местным военным администрациям и владельцам частных учебных заведений.

"К нам поступают нередкие жалобы относительно названий дошкольных учебных заведений, которые носят русскоязычный характер, не отвечают стандартам государственного языка, а некоторые — просто здравому смыслу", — отметил он.

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Как пример несоответствующих стандартам украинского языка названий Тарас Кремень, в частности, назвал такие — "Ивушка", "Ладоньки", "Карандашкино", "Солнышко", "Кузнечик", "Васильок", "Тополек", "Звездочка", "Заинька", "Черемушки", "Рома+Машка", "КульБабочка", "Инжераш", "Мугурел", "Универсул прикиндеилор", "Эндекерт", "Пачерта", "Монтессоры фемели", "Британика кидс", "Спик Инглиш", "Гринрайс кидс".

"Обрусевшие, иногда иноязычные названия преимущественно встречаются на территории восточных и южных областей Украины, но иноязычные химеры присутствуют везде, и этому нужно положить конец", — подчеркнул языковой омбудсмен.

Тарас Кремень напомнил, что в соответствии с Законом о языке официальные названия органов государственной власти, органов власти Автономной Республики Крым и органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций государственной и коммунальной форм собственности выполняются на государственном языке. При этом они могут дублироваться на английском языке – с правой стороны или внизу.

Напомним, Государственная служба качества образования Украины провела онлайн-опрос учителей, родителей и учеников. Они ответили, считают ли украинский язык родным. Оказалось, что более 90% взрослых и детей считают украинский язык родным.

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