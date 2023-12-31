Ужасные сутки в регионах Украины: обстрелы, пожары и погибшие

Сутки в Украине прошли с обстрелами и взрывами. Ситуация в регионах, по данным областных государственных администраций.

Хмельнитчина: сегодня ночью во время воздушной тревоги в области силы ПВО ВСУ обезвредили БПЛА типа "Shahed".

В результате атаки произошел пожар на объекте критической инфраструктуры. Пожар был оперативно ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала. Данные о последствиях уточняются.

Черкасская область: сутки прошли с воздушными тревогами и работой ПВО. Предварительно – без последствий. Оперативные группы продолжают обследовать территорию.

Киевщина: ночью область была атакована ударными дронами. В регионе работали силы ПВО.

В результате атаки на одном из объектов критической инфраструктуры из-за падения обломков возник пожар на открытой территории. Ее оперативно ликвидировали.

По оперативной информации, попаданий в объекты жилищной инфраструктуры нет. Жертвы и пострадавшие отсутствуют.

Черниговщина: в сутки — 6 обстрелов (46 взрывов). Враг обстреливал Новгород-Северский район.

Из-за ударов неуправляемых авиационных ракет с вертолетов в приграничной деревне Семеновской общины загорелись два частных жилых дома, 5 зданий хозяйственного назначения.

Из РСЗО враг обстрелял город Семеновку, погиб один человек и один получил ранения. Повреждены около 30 зданий жилищного и хозяйственного назначения и зданий на территории местного предприятия.

Сумщина: ночью россияне совершили 4 минометных обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 21 взрыв. Обстрелы потерпели Миропольская (16 взрывов) и Середино-Будская (5 взрывов) громады. Предварительно – без последствий.

Вчера в течение дня россияне совершили 37 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 179 взрывов.

В Краснопольской громаде зафиксирован обстрел из ПТРК, из дрона типа FPV (8 взрывов), сброс ВОГ с БПЛА (3 взрыва) и минометные обстрелы (14 взрывов). Один FPV дрон попал в складское помещение неработающего сахарного завода и сдетонировал. Также было попадание в башню мобильной связи. В результате обстрела еще одним дроном повреждено здание центра первичной медицинской помощи. В результате сброса ВОГ с БПЛА повреждена линия связи.

Запорожская область: россияне нанесли 126 ударов по 22 населенным пунктам области.

97 артобстрелов пришлись по территории Орехова, Железнодорожного, Новоандреевки, Гуляйпольского, Левадного, Темировки, Полтавки, Степногорска, Каменского, Пятихаток, Плавней и других городов и сел на линии огня.

В результате вражеской атаки по Степногорску погиб 43-летний местный житель.

Поступили 18 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Днепропетровщина: в течение вчерашнего дня агрессор обстреливал Никопольщину артиллерией и целил по району беспилотниками.

Удары пришлись по райцентру, Марганецкой и Мировской громадам.

Ранена 65-летняя женщина. Она – в больнице в состоянии средней тяжести.

Повреждены админздание, коммунальное предприятие, агрофирма, пятиэтажка и 20 частных домов. Из одного из них спасатели деблокировали 87-летнего мужчину.

Разбиты и 18 хозяйственных сооружений, авто. Зацепило газопроводы и линии электропередач.

В Днепре из-за падения обломков сбитой ракеты есть разрушение на территории предприятия.

Силы ПВО также сбили беспилотника в Никопольском районе. Ночь прошла тихо.

Харьковщина: вчера вечером враг выпустил по г. Харькову не менее 6 ракет. Предварительно 2 из них – "Искандер".

Погибших нет. В результате обстрела пострадали 28 гражданских людей, из них 12 – находятся в больнице. Среди пациентов двое детей 14 и 16 лет и иностранный гражданин. Пострадавшие в среднем и легком состоянии.

Поврежден отель, жилые дома, лечебные учреждения, общественные места, автомобили

Ночью враг нанес удар по городу Харькову беспилотниками "Шахед".

Повреждены отделения банка, Институт метрологии, жилые дома, администрация Киевского района, кафе.

Также ночью оккупанты обстреляли с. Боровая в Изюмском районе. Повреждены частные домовладения. Из-под завалов дома изъяты тела трех человек.

Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись более 15 населенным пунктам Харьковщины.

Противник нанес авиационные удары возле Песчаного Купянского района.

Луганщина: вчера россияне атаковали с неба возле Новоселовского, Стельмаховки, Надежды, Белогоровки.

За сутки противник совершил 163 обстрела (569 снарядов).

Донетчина: по населенным пунктам области россияне совершили 20 обстрелов.

Вид вооружения – ракета ОТРК "Искандер-М", ЗРК "С-300", ракеты (тип устанавливается, авиаудар (тип ракеты не установлен), БПЛА "Герань-2", РСЗО "Ураган", "Град", артиллерия, танк .

Повреждены 48 жилых домов (из них 5 — многоквартирные), 2 хозяйственных сооружения, золошлаковый провод ТЭС, трубопровод теплосети ТЭС, 4 ЛЭП, админздание, здание лицея, здание ЦГБ.

За сутки в Донецкой области: 4 погибших и 12 раненых.

Николаевщина: вчера силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожен один вражеский БпЛА "Shahed-131/136".

Вчера артиллерийский удар фиксировался по с. Солончаки Куцурубской громады. Пострадавших нет. Также вчера обстрелы потерпела акватория Очаковской громады. Без пострадавших.

Кроме того, в этот же день в 23:44 враг наносил артиллерийские обстрелы по г. Очаков Очаковской громады. Обошлось без пострадавших.

Одесчина: враг атаковал область беспилотными летательными аппаратами типа "Shahed-131/136".

Подразделения противовоздушной обороны результативно уничтожили 6 "Шахедов".

Обломками сбитого вражеского БПЛА в прибрежной зоне Одесского района вызван пожар на открытой территории. Огонь оперативно ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала. Данные о последствиях уточняются.

Херсонщина: в сутки по области противник произвел 71 обстрел (380 снарядов), из них по г. Херсон — 8 обстрелов (27 снарядов).

Россияне попали в районы 25 населенных пунктов области, админздание, учебное заведение и пункт несокрушимости в Бериславском районе.

Утром враг обстрелял Михайловку Новоалександровской громады.

По центральной части населенного пункта зафиксировано, по меньшей мере, два десятка "прилетов". Вражеским огнем повреждены школа, административное здание и магазин. Люди не пострадали.

Оккупанты обстреляли Антоновку. Травмы, несовместимые с жизнью, получил 55-летний мужчина. В момент обстрела он находился во дворе дома.

Вечером российская армия обстреляла жилой дом в Херсоне. Погибла 59-летняя женщина.

За сутки по области: два человека погибли.

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