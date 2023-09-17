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"Ужасный фашизм": в Сеть попало фото с бойцом "Азова" на праздновании Рош га-Шана в Умани

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
2220
Время на прочтение
1 мин
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"Ужасный фашизм": в Сеть попало фото с бойцом "Азова" на праздновании Рош га-Шана в Умани

Хасиды в Умани / Фото: Getty Images

Военного ВСУ сфотографировали с хасидом в Умани.

В Сеть попало фото военного полка "Азова", который на праздновании иудейского нового года в Умани – Рош га-Шана – поздравлял своего друга-хасида.

Фотографию опубликовал журналист Денис Казанский.

Военный
Военный "Азова" с другом-хасидом в Умани/Фото: Денис Казанский

"Страшное фото. Боец "Азова" встречает в Умани своего друга во время празднования еврейского нового года. Ужасный фашизм", – подписал иронично фото журналист.

Напомним, в Умань съехались уже более 32 тысяч хасидских паломников со всего мира. В течение 15-17 сентября они будут праздновать иудейский новый год – Рош га-Шана.

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Дата публикации
Просмотры
2220
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