"Ужасный фашизм": в Сеть попало фото с бойцом "Азова" на праздновании Рош га-Шана в Умани

В Сеть попало фото военного полка "Азова", который на праздновании иудейского нового года в Умани – Рош га-Шана – поздравлял своего друга-хасида.

Фотографию опубликовал журналист Денис Казанский.

Военный "Азова" с другом-хасидом в Умани/Фото: Денис Казанский

"Страшное фото. Боец "Азова" встречает в Умани своего друга во время празднования еврейского нового года. Ужасный фашизм", – подписал иронично фото журналист.

Напомним, в Умань съехались уже более 32 тысяч хасидских паломников со всего мира. В течение 15-17 сентября они будут праздновать иудейский новый год – Рош га-Шана.

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