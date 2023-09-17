"Ужасный фашизм": в Сеть попало фото с бойцом "Азова" на праздновании Рош га-Шана в Умани

Военного ВСУ сфотографировали с хасидом в Умани.
В Сеть попало фото военного полка "Азова", который на праздновании иудейского нового года в Умани – Рош га-Шана – поздравлял своего друга-хасида.
Фотографию опубликовал журналист Денис Казанский.
"Страшное фото. Боец "Азова" встречает в Умани своего друга во время празднования еврейского нового года. Ужасный фашизм", – подписал иронично фото журналист.
Напомним, в Умань съехались уже более 32 тысяч хасидских паломников со всего мира. В течение 15-17 сентября они будут праздновать иудейский новый год – Рош га-Шана.
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